"Großveranstaltungen machen sich deutlich bemerkbar", erzählt Weidauer. In Chemnitz mischt sich moderne Technik mit traditionellen Gewohnheiten. "Wir sind Erzgebirgsrand, da wird noch gemangelt und das bieten wir auch an. Ebenso einen Oberhemdendienst." Jetzt beginne die "Bettenzeit" - dafür werden die bis zu 15 Kilogramm fassenden Maschinen besonders gebraucht. Bettwäsche, große Wäschestücke, mehrere Maschinen auf einmal - dafür kommen auch Kunden, die zu Hause zwar eine Waschmaschine haben, mit einer solchen Menge aber an Grenzen stoßen.