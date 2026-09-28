Die Probleme mit den Öffnungsregeln der Waschsalons seien bekannt, erklärt das Wirtschaftsministerium in Dresden auf Nachfrage. Minister Dirk Panter (SPD) hätten mehrere Zuschriften von Betreibern erreicht. Er wolle sich für eine Änderung und eine "pragmatische Lösung" einsetzen. "Die ungleich geregelten Öffnungszeiten von Waschsalons und Autowaschstraßen sind nicht mehr lebensnah", zitiert ihn das Ministerium.
Die Zahl der Unternehmen im Bereich "Wäscherei und chemische Reinigung" ist in Sachsen zurückgegangen. Laut Statistischem Landesamt gab es 2024 insgesamt 160 Einheiten in diesem Wirtschaftszweig, 2019 waren es 209 und 2014 noch 248. Die Statistik umfasst aber nicht nur Waschsalons, sondern auch klassische Wäschereien und Textilreinigungen. Eine separate Zahl für SB-Waschsalons lässt sich nicht ableiten.