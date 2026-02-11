Dienstleistungen bündeln: BASF plant globalen Hub in Indien – Kritik

Die Chemie-Gewerkschaft IGBCE kritisierte die angekündigte Verlagerung. "Mit diesem beschäftigungspolitischen Schlag führt BASF ein tarifliches Vorzeigeprojekt zu einem Ende, mit dem wir Tausende gute Arbeitsplätze in der Bundeshauptstadt geschaffen haben", sagte der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis einer Mitteilung zufolge. IGBCE und Chemie-Arbeitgeber hätten 2005 mit einem Tarifvertrag möglich gemacht, dass die BASF ihre konzerninternen Dienstleistungen wie Finanzen, Personal oder IT-Aufgaben in Berlin konzentriere - statt sie in die Slowakei auszulagern.