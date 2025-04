München - Der deutsche Tennis-Teenager Diego Dedura-Palomero will mit einer Mischung aus Glauben und Verrücktheit auf der ATP-Tour erfolgreich sein. Nach seinem überraschenden Erstrundensieg bei den BMW Open in München - dem ersten ATP-Erfolg eines Spielers mit Geburtsjahr 2008 - sagte der Berliner: "Ich mag es gerne, auszuflippen. Ich bin sehr unordentlich. Ich glaube, ich bin eine komplizierte Person und habe viele verschiedene Aspekte in mir."