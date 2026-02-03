Frühs um fünfe – da begannen am Montag die Vorbereitungen für einen alten Lichtmess-Brauch, der bei den Rhönern tief verankert ist: Der Umzug des Strohbären mit seinem Gefolge durchs Dorf. Von fünf bis um neun Uhr packten die Aktiven einen Freiwilligen – Name stets streng geheim – in das Getreidestroh ein, das man in der Scheune von Dirk Protzmann noch fand. „Damit war für dieses Jahr erst mal alles klar mit dem Gewand für den Strohbären“, sagt einer der Akteure, „nächstes Jahr schauen wir mal nach neuem Stroh.“ Und: Man findet in Diedorf „immer Freiwillige“, die in das durchaus unbequeme Kostüm schlüpfen. Gerade mal Jahrzehnte hatte der junge Mann, der diesmal unterm Stroh steckte, auf dem Buckel, mehr wurde nicht verraten.