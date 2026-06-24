Forchheim (dpa/lby) - Zwei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren stecken der Polizei zufolge hinter einer Diebstahlserie von E-Scootern in Ober- und Mittelfranken. Sie sollen für insgesamt acht Scooter-Diebstähle in Bamberg, Forchheim und Fürth verantwortlich gewesen sein, teilte die Polizei mit. Zufällig hätten die Beamten bei einer Unfallaufnahme im Forchheimer Stadtgebiet festgestellt, dass der beteiligte E-Scooter einige Wochen zuvor in Fürth gestohlen worden war. Im Verlauf der Ermittlungen gerieten die zwei Schüler demnach ins Visier. Die entwendeten E-Scooter wurden den Angaben zufolge sichergestellt und würden an ihre Eigentümer zurückgegeben werden.