Anfang August soll von einem Tag auf den anderen das Korn von einem 7,5 Hektar großen Feld verschwunden sein – und das Stroh noch dazu. Inzwischen stünden nur noch wenige Vernehmungen aus, „sodass der Vorgang voraussichtlich bald zur Entscheidung an die zuständige Staatsanwaltschaft geschickt werden kann“, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl auf Nachfrage. „Ein Täter konnte bislang jedoch noch nicht ermittelt werden.“ Gegenüber unserer Zeitung hatte ein langjähriger Bewirtschafter der Fläche bereits eingeräumt, den Winterweizen gesät und geerntet, aber nicht gestohlen zu haben. Doch einen Kontakt seinerseits zu den Ermittlern gab es offenbar noch nicht. „Bei der Polizei hat sich keiner gemeldet, der die Ernte des Feldes eingeräumt hat. Zeugenvernehmungen wurden versandt beziehungsweise durchgeführt, aber natürlich ist niemand verpflichtet, sich selbst zu belasten“, so die Polizei-Sprecherin.