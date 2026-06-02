Erfurt (dpa/th) - Ein Taschendieb hat einer Frau im Zug von Fulda nach Leipzig ihren Verlobungsring gestohlen. Die 29-Jährige vermisste Wertgegenstände im Wert von 2.700 Euro, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte den Ring, Kleidung und Schmuck in einem Rucksack verwahrt, den ihr ein 32-Jähriger am Zwischenstopp Erfurt stahl. Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen konnte die Polizei den Mann identifizieren und ausfindig machen. Der Verlobungsring wurde sichergestellt - der Hochzeit stehe also nichts mehr im Wege, erklärte die Polizei.