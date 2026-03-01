Diebstahl: Unbekannte überfallen Supermarkt mit Schusswaffe und fliehen

Die Münchner Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz kamen. Bislang wurde niemand festgenommen. Ob es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelte, ist noch unklar. Die Mitarbeitenden blieben körperlich unverletzt. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise von Zeugen des Überfalls.