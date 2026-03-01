Diebstahl: Unbekannte überfallen Supermarkt mit Schusswaffe und fliehen

München (dpa/lby) - Zwei Männer haben einen Supermarkt in München überfallen. Dabei sollen sie einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben, wie die Polizei mitteilte.
Nach Geschäftsschluss wird ein Angestellter eines Supermarkts mit einer Waffe bedroht. Die Täter flüchten mit den Taschen voller Geld.
Nach bisherigen Erkenntnissen brachte ein Mitarbeiter nach Geschäftsschluss am Samstag Müll in den Hof des Supermarkts. Als er wieder ins Gebäude gehen wollte, traten zwei Unbekannte an ihn heran und bedrohten ihn mit einer Schusswaffe.
Die Täter zwangen den Mitarbeiter zurück in den Laden, in dem sich noch zwei weitere Angestellte befanden. Die Unbekannten drohten den Mitarbeitenden und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie.
Die Münchner Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz kamen. Bislang wurde niemand festgenommen. Ob es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelte, ist noch unklar. Die Mitarbeitenden blieben körperlich unverletzt. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise von Zeugen des Überfalls.