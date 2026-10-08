Dass Frauen eine Schwäche für Schuhe haben sollen, ist ein altes Klischee. Das eine 21-Jährige in Suhl augenscheinlich bedient. Für sie ging die Liebe zu neuem Schuhwerk am Mittwochabend allerdings wohl einen Schritt zu weit. Die Frau schnappte sich in einem Geschäft im Steinwegcenter zwei Paar Schuhe und gleich noch zwei Paar Socken dazu und verließ den Laden, ohne sie zu bezahlen, so die Polizei im Gespräch mit der Redaktion.