Nicht zum ersten Mal suchten Diebe den Schmalkalder Fleisch- und Wurstproduzenten heim. Dabei haben es die Täter stets nicht auf Bratwurst, Salami oder Rotwurst abgesehen, sondern auf Bargeld. „Wir hatten alleine im letzten halben Jahr sechs Einbrüche in Filialen“, sagt Geschäftsführer Kevin Holland-Moritz auf Nachfrage. Der Diebstahl vom Ostersonntag zum -montag war dann allerdings von der Dimension her der Super-Gau: Hier entwendeten Täter rund 80 000 Euro am Stammsitz des Unternehmens in Schmalkalden, wo die Fleisch- und Wurstwaren auch produziert werden. Summa summarum erbeuteten sich die Diebe alleine im letzten halben Jahr auf diese Weise um die 100 000 Euro. Hinzu kommen noch die Schäden, die durch aufgebrochene Tore, Türen, Fenster und Schränke entstanden sind.