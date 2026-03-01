Diebstahl: Ladendetektiv überführt Wiederholungstäter in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 38-Jähriger hat in Nürnberg das Auto eines Essenslieferservice gestohlen. Einen Tag später wurde der mutmaßliche Dieb bei einem weiteren Fall gefunden, wie die Polizei mitteilte.
Ein geklautes Lieferauto, ein aufmerksamer Ladendetektiv und ein überraschendes Wiedersehen: Wie ein Essensbote sein Auto zurückbekam – und der Dieb sich selbst verriet.
Demnach hatte ein 27 Jahre alter Essenslieferant am Freitagabend eine Bestellung ausliefern wollen – doch ein Passant hatte andere Pläne. Als der Essensbote ihn nach einer Wegbeschreibung fragte, nutzte der Mann die Gelegenheit, stieg kurzerhand in den Wagen und fuhr damit davon. Trotz sofortiger Fahndung blieb das Auto laut Polizei zunächst verschwunden.
Am Samstag verriet sich der Dieb, als er mutmaßlich Kleidung stehlen wollte. Der 38-Jährige erregte die Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs – und hatte die Fahrzeugschlüssel des tags zuvor gestohlenen Lieferautos im Gepäck. Die Polizei nahm den Mann fest. Gegen ihn wurde Haftantrag gestellt. Das Auto konnte unversehrt seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.