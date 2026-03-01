Diebstahl: Ladendetektiv überführt Wiederholungstäter in Nürnberg

Am Samstag verriet sich der Dieb, als er mutmaßlich Kleidung stehlen wollte. Der 38-Jährige erregte die Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs – und hatte die Fahrzeugschlüssel des tags zuvor gestohlenen Lieferautos im Gepäck. Die Polizei nahm den Mann fest. Gegen ihn wurde Haftantrag gestellt. Das Auto konnte unversehrt seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.