Ergolding (dpa/lby) - Beute im Wert von etwa 150.000 Euro haben Diebe laut Polizei im Landkreis Landshut von einem Firmengelände gemacht. Der Diebstahl fand in der Nacht auf Montag in Ergolding statt, wie die Polizei mitteilte. Die bislang unbekannten Täter seien mit einem Fahrzeug auf das Gelände gefahren und hätten mehrere Kupferkabeltrommeln und eine Sicherheitsschneideanlage im Wert von etwa 8.000 Euro erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Diebstahl sei auch ein Schaden an einem Zaun entstanden. Die Polizei suchte nach Hinweisen.