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  6. Luxusauto im Wert von 45.000 Euro geklaut

Diebstahl in Gehren Luxusauto im Wert von 45.000 Euro geklaut

Unbekannte haben in der Nacht einen blauen Audi Q5 im Wert von rund 45.000 Euro von einem Grundstück in Gehren gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebstahl in Gehren: Luxusauto im Wert von 45.000 Euro geklaut
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Der Mann hörte nicht auf die Forderungen der Polizei, die Klinik zu verlassen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein blauer Audi Q5 ist in der Nacht auf einem Grundstück in der Friedensstraße in Gehren gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 1.30 Uhr. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

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Die Polizei Ilmenau bittet um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat – auch bereits vor der Tat – oder Angaben zum Verbleib des Audis machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/601124 bei der Polizei zu melden (Bezugsnummer: 0263685/2026). 