Diebstahl in Gehren Luxusauto im Wert von 45.000 Euro geklaut
Redaktion 14.10.2026 - 21:00 Uhr
Unbekannte haben in der Nacht einen blauen Audi Q5 im Wert von rund 45.000 Euro von einem Grundstück in Gehren gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
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Die Polizei Ilmenau bittet um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat – auch bereits vor der Tat – oder Angaben zum Verbleib des Audis machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/601124 bei der Polizei zu melden (Bezugsnummer: 0263685/2026).