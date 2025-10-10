In der Nacht zum Donnerstag, etwa gegen 2 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Schmalkalder Straße in Asbach. Sie öffneten gewaltsam eine dort befindliche Garage und entwendeten zwei Akkuschrauber. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer (03693) 59 10 und der Angabe des Aktenzeichens 0263361/2025 entgegen.