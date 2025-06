Diebstahl im Supermarkt: Erst Eis gestohlen - dann Polizisten geschlagen

Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Eis-Diebstahl soll ein betrunkener Mann in Nürnberg fünf Menschen attackiert und verletzt haben - darunter zwei Polizisten. Der 42-Jährige habe zunächst in einem Supermarkt ein Eis mitgehen lassen, teilte die Polizei mit. Als drei Mitarbeiter ihn ansprachen, habe er die Angestellten geschlagen und damit leicht verletzt. Daraufhin flüchtete der Mann, in dessen Rucksack später Waffen gefunden wurden.