Wer dachte, Einbrecher hätten nur große Häuser oder Autos im Visier, wurde im Suhler Einkaufscenter eines Besseren belehrt: Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen machte sich offenbar ein besonders dreister Bösewicht an einer Spielzeugbahn zu schaffen. Mit handwerklichem Elan, aber fragwürdigem Geschmack, öffnete der bislang unbekannte Täter den Münzeinwurf der Mini-Eisenbahn – Münzgeld wechselte den Besitzer, der Sachschaden blieb überschaubar.