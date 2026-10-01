Regensburg (dpa/lby) - Mit einem Schlepper haben Unbekannte drei Fahrzeuge von dem Gelände eines Autohauses in Regensburg gestohlen. Erst war am frühen Mittwochmorgen ein Transporter mit vermutlich mehreren Menschen auf dem Gelände aufgetaucht. Kurze Zeit später kam der Schlepper hinzu. Die Täter luden die Autos laut Polizei auf das mitgebrachte Fahrzeug und fuhren damit in unterschiedliche Richtungen davon. Der Wert der gestohlenen Fahrzeuge wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.