Ein Mann hatte in der Nacht die Diebe an der Alten Mainbrücke beobachtet und die Beamten gerufen. Als die erste Streife dort ankam, fanden die Beamten aber nur die mittelalterliche Waffe - von den Dieben fehlte jede Spur. Die Kanone sei zwischenzeitlich in der Tiefgarage der Polizeiinspektion gelagert worden, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an.