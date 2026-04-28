Diebstahl auf dem Bauhof: Bayreuther OB zahlt Bier und Spanferkel für Maibaum-Diebe

Bayreuth (dpa/lby) - In Bayreuth ist die Maibaum-Aufstellung gerettet: Diebe haben den in einer nächtlichen Aktion vom Bauhof der oberfränkischen Stadt gestohlenen Maibaum an Oberbürgermeister Thomas Ebersberger zurückgegeben, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der CSU-Politiker übergab den Tätern aus dem nahen Dorf Tressau bei der Rückgabe demnach umstandslos die geforderte Ablöse von hundert Liter Bier - davon zehn Liter alkoholfrei - und einem Spanferkel. "Wir beißen in den sauren Apfel und zahlen", erklärte das Stadtoberhaupt.