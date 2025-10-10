Diebstahl: 200 Packungen Kaffee bei mutmaßlichem Diebes-Trio gefunden

Obernburg (dpa/lby) - 200 Packungen Kaffee sind bei mutmaßlichen Supermarktdieben in Obernburg (Landkreis Miltenberg) entdeckt worden. Drei Personen seien dabei beobachtet worden, wie sie aus einem Supermarkt Kaffee und Hygieneartikel entwendeten, teilte die Polizei mit. Die Polizei konnte das Trio kurz darauf stellen. In einem Fahrzeug seien mehr als 200 Packungen Kaffee sowie weitere 100 Artikel gefunden worden. Die genaue Herkunft müsse noch geklärt werden.