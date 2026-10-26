Diebstähle: Millionenschaden durch Buntmetalldiebe - 5 Männer in U-Haft

Nach monatelangen Ermittlungen hatte die Polizei am Sonntag Wohnungen in Halle/Saale durchsucht. Anlass war eine Serie von Metalldiebstählen. Unter anderem soll die Gruppe auf der Baustelle einer Starkstromtrasse in Thüringen zugeschlagen haben - der Schaden wird mit 1,5 Millionen Euro angegeben. Den Ermittlern zufolge soll sie zudem Solar- und Windparks heimgesucht und dort weiteren Millionenschaden angerichtet haben. Die Ermittlungen dazu dauerten an, hieß es.