Nordhausen - Nach einer Razzia gegen eine mutmaßliche Bande von Buntmetalldieben sitzen fünf Männer in Untersuchungshaft. Insgesamt seien 14 Tatverdächtige bekannt, der jüngste sei 18 Jahre alt, informierte der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen, Detlef Grabs. Er sprach von Intensivtätern. Bisher seien der Gruppierung Tatorte in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg nachgewiesen worden, so die Polizei.
Diebstähle Millionenschaden durch Buntmetalldiebe - 5 Männer in U-Haft
dpa 26.10.2026 - 18:59 Uhr