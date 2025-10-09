Eine Zeugin meldete der Polizei am Mittwochnachmittag einen randalierenden Mann in der Zella-Mehliser Talstraße. Dieser hätte außerdem Diebesgut bei sich. Die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl stellten den Täter dank der Zeugin wenig später und fanden bei ihm entwendete Gegenstände aus drei verschiedenen Geschäften im Gesamtwert von fast 50 Euro. Weiterhin hatte der 26-Jährige einen Tisch in einer Bäckerei-Filiale beschädigt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.