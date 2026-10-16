Diebstähle in Ostsachsen: Windrad und Kirche - Polizei ermittelt Diebes-Duo

Zittau (dpa/sn) - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei zwei Männer ausfindig gemacht, die für Diebstähle im Grenzgebiet zu Polen verantwortlich sein sollen. Die 25 und 27 Jahre alten Verdächtigen sollen im Januar 2025 in ein Windrad in Melaune eingebrochen sein, um Kabel zu stehlen. Dabei sei ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Im Dezember davor verübten sie laut Polizei einen Kupferdiebstahl an einer Kirche in Zittau.