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  4. Windrad und Kirche - Polizei ermittelt Diebes-Duo

Diebstähle in Ostsachsen Windrad und Kirche - Polizei ermittelt Diebes-Duo

Kabel aus einem Windrad, Kupfer von einer Kirche: Die Polizei hat fast zwei Jahre nach Diebstählen in Ostsachsen zwei Verdächtige ermittelt.

Diebstähle in Ostsachsen: Windrad und Kirche - Polizei ermittelt Diebes-Duo
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Die Polizei hat ein mutmaßliches Diebes-Duo gefasst. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Zittau (dpa/sn) - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei zwei Männer ausfindig gemacht, die für Diebstähle im Grenzgebiet zu Polen verantwortlich sein sollen. Die 25 und 27 Jahre alten Verdächtigen sollen im Januar 2025 in ein Windrad in Melaune eingebrochen sein, um Kabel zu stehlen. Dabei sei ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Im Dezember davor verübten sie laut Polizei einen Kupferdiebstahl an einer Kirche in Zittau.

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Auf die Spur des einen Mannes kamen die Ermittler durch einen am Tatort zurückgelassenen Transporter. Bei dem zweiten Verdächtigen ergab sich ein DNA-Treffer. Beide seien polnische Staatsbürger, teilte die Polizei mit. Der 25-Jährige verbüße derzeit in Polen eine Haftstrafe. Der 27-Jährige sei in Polen und Deutschland bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.