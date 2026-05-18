Reichenberg/Hettstadt (dpa/lby) - Diebe haben aus zwei Solarparks im Landkreis Würzburg Kupfer im Wert von insgesamt mehreren hunderttausend Euro geklaut. Die Diebe sollen sich zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag Zutritt zu den Solarparks in Reichenberg und Hettstadt verschafft haben, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Dabei wird auch geprüft, ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen gibt.