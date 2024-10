Am Sonntag sollen die Brüder in die Wohnung des 28-Jährigen eingebrochen sein und den Mann verletzt haben - sie hätten schließlich ein Mobiltelefon und eine Musikbox geraubt. Der 19 Jahre alte Verdächtige soll zudem im Juli in Obertraubling einen 30-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Rucksack geraubt haben. Auch bei einer zweistelligen Zahl von Auto-Aufbrüchen kommt demnach der 19-Jährige als Täter infrage.