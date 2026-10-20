Diebe: Zigarettenautomat und Ortsschild verschwunden

Gefell/Hirschberg (dpa/th) - Ungewöhnliches Diebesgut haben Unbekannte zuletzt im Saale-Orla-Kreis erbeutet. Gleich einen ganzen Zigarettenautomaten stahlen Unbekannte in Blintendorf, einem Ortsteil von Gefell, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen die Täter wenig subtil vorgegangen sein: Vermutlich nutzten sie ein Hebelwerkzeug, um den an der Fassade der Gemeindeverwaltung befestigten Automaten von der Wand weg zu stemmen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sach- und Beuteschadens auf mehrere Tausend Euro.