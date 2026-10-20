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Diebe Zigarettenautomat und Ortsschild verschwunden

Einen an einem Verwaltungsgebäude befestigten Zigarettenautomaten haben Unbekannte mitsamt Inhalt verschwinden lassen. Es ist nicht der einzige spezielle Diebstahlfall im Saale-Orla-Kreis.

Diebe: Zigarettenautomat und Ortsschild verschwunden
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Einen ganzen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in Blintendorf, einem Ortsteil von Gefell, gestohlen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Gefell/Hirschberg (dpa/th) - Ungewöhnliches Diebesgut haben Unbekannte zuletzt im Saale-Orla-Kreis erbeutet. Gleich einen ganzen Zigarettenautomaten stahlen Unbekannte in Blintendorf, einem Ortsteil von Gefell, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen die Täter wenig subtil vorgegangen sein: Vermutlich nutzten sie ein Hebelwerkzeug, um den an der Fassade der Gemeindeverwaltung befestigten Automaten von der Wand weg zu stemmen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sach- und Beuteschadens auf mehrere Tausend Euro.

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Im benachbarten Hirschberg stahlen Diebe dagegen ein Ortseingangsschild. Wann das Schild und der Zigarettenautomat verschwanden, ist noch nicht klar. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise.