Diebe in Schalkau: Auf Kamera ertappt

Unsere Empfehlung für Sie Diebe in Schalkau 500 Kilo Messingspäne gestohlen In Schalkau wurden 500 Kilo Messingspäne entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wo Messing überall zum Einsatz kommt.

Für den Transport des Diebesguts nutzten der oder die Täter einen dunkelfarbigen Pkw, informiert die Polizei am Donnerstagnachmittag. Dieser weist eine augenscheinliche Beschädigung an der rechten Heckseite auf, wie auf der Aufnahme einer Überwachungskamera zu sehen ist.