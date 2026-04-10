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Diebe in Schalkau Auf Kamera ertappt

Wer kennt dieses Fahrzeug? Vermutlich handelt es sich um den PKW der Täter in Schalkau, mit dem sie ihre Beute transportierten.

Diebe in Schalkau: Auf Kamera ertappt
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Bild einer Überwachungskamera, welches vermutlich das Fahrzeug der Täter zeigt. Foto: Aufnahme einer Überwachungskamera

Nachdem vorerst ungeklärt war, wie Diebe 500 Kilo Messingspäne erbeutet haben, könnten die Täter nun durch eine Aufnahme auf einer Überwachungskamera entlarvt werden.

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Die Tat ereignete sich in der Nacht von Ostermontag bis zum Dienstagmorgen in der Eisfelder Straße in Schalkau.

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf mehrere tausend Euro.

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08.04.2026 10:31 Diebe in Schalkau 500 Kilo Messingspäne gestohlen

In Schalkau wurden 500 Kilo Messingspäne entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wo Messing überall zum Einsatz kommt.

Für den Transport des Diebesguts nutzten der oder die Täter einen dunkelfarbigen Pkw, informiert die Polizei am Donnerstagnachmittag. Dieser weist eine augenscheinliche Beschädigung an der rechten Heckseite auf, wie auf der Aufnahme einer Überwachungskamera zu sehen ist.

Zeugen, die das Fahrzeug erkennen oder weitere Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0084768 bei der Polizei in Sonneberg (Tel. 03675 8750) zu melden.