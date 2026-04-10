Diebe in Schalkau: Auf Kamera ertappt

Nachdem vorerst ungeklärt war, wie Diebe 500 Kilo Messingspäne erbeutet haben, könnten die Täter nun durch eine Aufnahme auf einer Überwachungskamera entlarvt werden.
Wer kennt dieses Fahrzeug? Vermutlich handelt es sich um den PKW der Täter in Schalkau, mit dem sie ihre Beute transportierten.
Nachdem vorerst ungeklärt war, wie Diebe 500 Kilo Messingspäne erbeutet haben, könnten die Täter nun durch eine Aufnahme auf einer Überwachungskamera entlarvt werden.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Tat ereignete sich in der Nacht von Ostermontag bis zum Dienstagmorgen in der Eisfelder Straße in Schalkau.
Der entstandene Beuteschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf mehrere tausend Euro.
Für den Transport des Diebesguts nutzten der oder die Täter einen dunkelfarbigen Pkw, informiert die Polizei am Donnerstagnachmittag. Dieser weist eine augenscheinliche Beschädigung an der rechten Heckseite auf, wie auf der Aufnahme einer Überwachungskamera zu sehen ist.
Zeugen, die das Fahrzeug erkennen oder weitere Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0084768 bei der Polizei in Sonneberg (Tel. 03675 8750) zu melden.