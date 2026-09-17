Kriminelle trieben in der Ilmenauer Straße in Suhl ihr Unwesen. Bislang unbekannte Täter gelangten, wie die Polizei mitteilt, unbemerkt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort suchten sie offenbar nach lohnenswerter Beute. In den unterirdischen Räumlichkeiten wüteten die Einbrecher ungeniert und hinterließen eine deutliche Spur der Verwüstung. Die zuständigen Polizeibeamten beschreiben Vorgehen der Täter: „Sie öffneten mit Gewalt drei Kellerabteile, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro entstand.“