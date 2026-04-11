Volleyball-Bundesligist VfB Suhl überlegt, den Supercup in Coburg auszutragen. Der Verein, der Ende Februar in Mannheim gegen Hauptrundenmeister Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 die Oberhand behalten hatte und erstmals seit 18 Jahren wieder die nationale Pokalkrone holte, steht seit diesem Triumph als eine von zwei Mannschaften fest. „Die Anfrage an die Stadt Coburg läuft, wir sind gerade in guten Gesprächen dazu“, sagte VfB-Präsident Alexander Mantlik unserer Redaktion.