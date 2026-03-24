Huch, wer hat denn da am Mikrofon gesessen? Es war Hannah Hartmann, die das „Humba humba täterä“ anstimmte, das nach Siegen immer durch die heiligen Hallen der Suhler Wolfsgrube tönt. Ein wenig schüchtern noch, aber durchaus mit der richtigen Tonlage sprang Hartmann für Stammbesetzung Laura Berger ein, die sich seit Tagen mit hartnäckigen Halsschmerzen herumplagt und kaum sprechen, geschweige denn singen kann.