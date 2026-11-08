Was Journalist Mirko Krüger Jahre, teils Jahrzehnte später noch zum Kunstdiebstahl im Schloss Friedenstein in Gotha herausgefunden hat, zeigt, dass auch Behörden Fehler machen können. Vor allem aber zeigt der Fall, wie wichtig die Arbeit von Journalisten ist. Mirko Krüger hat nachgeforscht und aufgedeckt, welche Hinweise Polizei und Stasi übersehen haben. Er hat niemanden vorgeführt, sondern sachlich dargelegt, was passiert ist und was aus verschiedenen Quellen hervorgeht. Dabei fand er einige Spuren, die direkt zu einem vermeintlichen Täter führen.