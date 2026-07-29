Wer rastet, der rostet – so besagt es ein Sprichwort. Wandern, Radfahren oder E-Biken im Sommer sowie Wintersport bieten gute Möglichkeiten der körperlichen Betätigung. Ideal dafür zeigt sich auch der Rennsteig. Dort, wo Tourismus stattfindet, sind auch gastronomische Einrichtungen gefragt. Das ist auch in Masserberg so. Hier bietet die Turmbaude gleich neben der Rennsteigwarte eine Möglichkeit der Einkehr.