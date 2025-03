Wenn es bei Keramikern heißt „Ton in Ton“ oder Risse, dann haben die einen möglicherweise Bilder im Kopf von farblich abgestimmtem Geschirr oder kunstvoll gekitteten Tassen. Und dann gibt es die anderen. Dazu gehört Simone Grassmann. Sie denkt direkt an Beethoven oder malt ein vom Leben gezeichnetes Gesicht auf einen großen brauen Teller, wenn jemand Töne oder Risse sagt. Und vielleicht beschreibt diese Tatsache schon ein Stück weit, wie die Töpferin aus dem Römhilder Ortsteil Sülzdorf durchs Leben geht und ihr Handwerk lebt – nämlich definitiv nicht in vorgegebenen Formen oder auf ausgetretenen Pfaden.