Die Suche nach Azubis: Mit dem Bauwagen zu Heidewitzka

Im Laufe der letzten Jahre bewerben sich Auszubildende erfahrungsgemäß immer kurzfristiger für einen Beruf. Viele erst kurz vor dem Ausbildungsbeginn. Das bringt dann oft Stress in der Zeit der Abschlussprüfungen an der Schule. Unsere Empfehlung ist deshalb, sich am besten im Herbst oder Frühjahr den Ausbildungsplatz zu sichern. Das ist einfach viel entspannter für die Azubis. Also ist jetzt gerade eine perfekte Zeit sich zu bewerben.

Wie hat sich die Ausbildung verändert?

Die Bedingungen für Auszubildenden haben sich extrem verbessert. Bei der Schleicher Gruppe erhalten alle Auszubildenden ein sehr gutes Gehalt. Außerdem bekommen Sie einen monatlichen Fahrtkostenzuschuss und mit 32 Tagen überdurchschnittlich viel Urlaub, sowie viele weitere attraktive Benefits, die es so früher nicht gab.

Sichern Sie durch eigene Ausbildung ihre Fachkräftebedarfe?

In den letzten Jahren beschäftigte die Schleicher Gruppe insgesamt immer um die 20 Auszubildende, allerdings möchten wir diese Anzahl gerne noch deutlich steigern. Unser Ziel ist es, Führungskräfte aus eigenen Reihen zu entwickeln. Daher bieten wir unseren Auszubildenden attraktive Aufstiegs- und Entwicklungschancen bis hin zum Niederlassungsleiter an. Wir arbeiten kontinuierlich daran, weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und unsere Mitarbeitenden langfristig zu binden.

Warum sollten sich junge Menschen für Ihr Unternehmen entscheiden?

In der Schleicher Gruppe bieten wir Ausbildungsplätze in einer krisensicheren Branche, die heute und auch in Zukunft für jeden relevant ist. Denn ohne unsere Arbeit fließen zu Hause weder Strom noch Wasser. Unsere Tätigkeit besteht aus ehrlichem Handwerk, auf das man stolz sein kann. Neben attraktiven Benefits legen wir großen Wert auf Entwicklungschancen sowie ein gutes Miteinander, das geprägt ist durch Werte wie Handschlagqualität und Lösungsorientierung.

Die Idee der Ausbildungsmesse Future.Gram

Die Future.Gram

läuft in Bindlach, Auerbach, Bad Staffelstein und Hildburghausen. Die Ausbildungsmesse richtet sich an Abschlussklassen, Unternehmen, Institutionen. Schüler kommen mit interessanten Unternehmen aus der Region zusammen, die nach jungen Talenten suchen. Ob kaufmännische Ausbildung, eine Ausbildung im Handwerk, in der Pflege oder ein duales Studium – die teilnehmenden Firmen decken auf der Berufsinformationsmesse das komplette Spektrum ab. Es gibt persönliche Gespräche mit Entscheidern der Top-Arbeitgeber aus der der Region und wertvolle Informationen für zukünftige Karrieren und Wege.Der Name FutureGram leitet sich aus dem englischen Wort für Zukunft und der Endung von Instagram ab.

In Hildburghausen

findet die Messe 2024 am 21. und 22. November in der Turnhalle der Berufsschule statt. Die Messe ist am 21. November von 9 bis 15.30 Uhr und am 22. November von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Der Eintritt

ist frei. Alle Interessierten sind willkommen. Organisiert wird die Messe vom HCS-Medienwerk – ein Unternehmen, das unter anderem Freies Wort hervorbringt und zur Messe selbst am Start ist.