Laszlo Hollosy, Trainer des VfB Suhl: Es ist nicht einfach, in Dresden zu gewinnen. Mein Kollege ist sehr speziell und bastelt viel an der Taktik. Aber wir haben gekämpft und uns aus schwierigen Situationen immer wieder befreit. In manchen Momenten könnten noch ruhiger sein. Insgesamt konnten wir den Druck heute aber gut kontrollieren. So ein Finale ist auch ein mentales Spiel, alle Spielerinnen sind sehr nervös. Wir müssen weiterhin als Mannschaft so gut zusammenarbeiten. Ja, Monika hat den Tiebreak entscheiden, aber ich brauche alle Spielerinnen. Wir müssen dieses Finale weiter genießen. Am Mittwoch liegt der Druck nun bei Dresden. Wir werden uns gut vorbereiten.