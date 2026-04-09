Laszlo Hollosy, Cheftrainer VfB Suhl: „Dieser Sieg hat so viele Seiten. Für mich ist es auch ein historischer Erfolg, denn ich hatte bisher noch nie in Schwerin gewonnen. Ich habe meinen Spielerinnen gesagt, dass sie großartige Sportlerinnen sind, es aber einen Unterschied zwischen Sportlern und Champions gibt. Heute sollten sie einfach nicht zu viel nachdenken und wenn sie eine Chance haben, dann sollen sie zugreifen.“