Mit seiner Stimme krönte Christian Brückner den Auftakt des diesjährigen Grasgrün-Sommerfestivals. Im Erzählkonzert brachte er mit dem Martin-Auer- Quintett die Kurzgeschichte „Hinab in den Maelström“ von Edgar Allan Poe dar. Ein faszinierendes Hörerlebnis für die über 100 Besucher. Als Sprecher hat der inzwischen 81-Jährige im Laufe seines Lebens in knapp 800 Hörproduktionen gewirkt. Im eigenen Hörbuchverlag parlando produzierte er mit seiner Stimme darüber hinaus zahlreiche CDs zu Werken der europäischen und amerikanischen Weltliteratur. Bekannt wurde Christian Brückner aber vor allem als Synchronsprecher berühmter Filmschauspieler. Den Hollywood-Star Robert De Niro synchronisierte er allein in 83 Filmen. Christian Brückner jedoch allein auf „die Stimme“ zu reduzieren, würde dem Künstler nicht gerecht werden. Was dahinter steckt, verrät er im Interview.