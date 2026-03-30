Die Haushaltsplanung der Kämmerei von Brotterode-Trusetal hat gepasst: Die Abweichungen im Verwaltungsetat gegenüber dem Ansatz liegen bei wenigen Zehntausend Euro, bei einem Volumen von insgesamt gut elf Millionen Euro. Die Stadt ist von großen und vor allem bösen Überraschungen verschont geblieben, mit den Moneten gut zurechtgekommen. Mindereinnahmen und Minderausgaben gehören dazu, wie Mehreinnahmen und Mehrausgaben.