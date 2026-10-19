Jeder kennt „Die Schöne und das Biest“. Doch was, wenn wir die Geschichte seit Jahrhunderten nur zur Hälfte kennen? Mit „Die Schöne und das Biest“ ist ein neues deutschsprachiges Musical entstanden, das das weltberühmte Märchen nicht einfach neu erzählt, sondern eine bislang unbekannte Geschichte in den Mittelpunkt stellt: Was geschah wirklich, bevor Belle das verwunschene Schloss betrat? Wer hat den Prinzen verflucht – und warum? Und welches dunkle Geheimnis hütet die mächtige Fee? Am Donnerstag, dem 4. März 2027, um 19 Uhr ist das neue Musical im Congress Centrum Suhl zu sehen.