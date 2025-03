In der Mediathek von Arte, dem vorzüglichen öffentlich-rechtlichen Kultursender, ist der Spielfilm „Maixabel“ aus Spanien zu sehen. Es geht um den Eta-Terror im Baskenland, um die berührende Aussöhnung von Hinterbliebenen mit Terroristen. Eine Frau – jene Maixabel – bringt trotz des Unverständnisses ihrer Freunde den Mut auf, sich mit einem im Gefängnis einsitzenden Mörder zu treffen. Ganz nebenbei erfährt der Zuschauer etwas, was in deutschen Medien eigentlich nicht zur Sprache kommt: Der Eta ging es nämlich nicht nur um die Unabhängigkeit von Spanien; sie wollte auch einen sozialistischen Staat errichten.