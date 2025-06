Ob Wallrabs nicht einen zweiten Briefkasten bekommen könne, diese Frage hatte ein Einwohner in der Versammlung mit Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) in Hildburghausens Ortsteil gestellt. Denn der eine Briefkasten in der Römhilder Straße (am Wallrabser Kreuz) sei für viele Einwohner ungünstig gelegen. Einen zweiten Briefkasten in der Straße Am Gries hatte die Post bereits vor Jahren abgebaut.