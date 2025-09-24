Was Anfang des Jahres noch als Diskussion von Pro Bockwurst angestoßen wurde, ist nun konkret geworden: Es soll ein gemeinsames Feuerwerk in Ilmenau geben. Die Wunsch eines zentralen Feuerwerks für die Goethe-Stadt ist nicht ganz neu. Bereits vor mehr als zweieinhalb Jahren habe Pro Bockwurst-Stadtrat Hans-Jochen Dietz schon ein solches Konzept vorgeschlagen, sei damit aber nicht auf eine Mehrheit im Stadtrat gestoßen. Doch die Diskussionen um Verletzungen, Sachbeschädigungen, Müll und überlastete Notaufnahmen haben das Thema wieder auf die Tagesordnung gebracht – auch in Ilmenau.