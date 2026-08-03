Sie ist üppig und robust, widerstandsfähig, duftend und absolut blühfreudig. Mit jedem Frühling, wenn sie neu zu treiben beginnt, sich die ersten Knospen aus den Stängeln schieben, erst ganz zart und dann voller Wucht, fängt das große Staunen erneut an. Spätestens im Juni schafft sie es, sich selbst zu übertreffen. Dabei beschenkt sie Jahr für Jahr mit einer scheinbar noch prächtigeren Fülle voller samtig-leuchtend-kirschroter Blüten als zuvor: die Oma-Gertrud-Rose.