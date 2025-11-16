Das geht ja gut los: Beim Saisonauftakt der Biathleten im schwedischen Idre haben die deutschen Männer für einen Dreifachsieg gesorgt.
Die Oberhofer mischen gut mit Dreifach-Sieg für Biathleten
Redaktion 16.11.2025 - 15:12 Uhr
Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart nähren die deutschen Biathleten im schwedischen Idre große Hoffnungen auf einen tollen Olympia-Winter.
Das geht ja gut los: Beim Saisonauftakt der Biathleten im schwedischen Idre haben die deutschen Männer für einen Dreifachsieg gesorgt.