Die Not mit der Notdurft Öffentliche Toiletten: Verlustgeschäft für Kommunen

Zahl öffentlicher Toiletten unterschiedlich

In Mühlhausen wurde die Versorgung einem Sprecher zufolge auf diesem Weg deutlich ausgebaut. Dort gebe es aktuell elf städtisch betriebene Toiletten und zehn "Nette Toiletten". Damit ist das Angebot größer als in der Landeshauptstadt, in der es Weisheit zufolge 20 öffentliche Toiletten gibt - darunter sechs in Kooperation mit Gewerbetreibenden. In Jena gibt es einer Sprecherin zufolge nur drei öffentliche und drei saisonale öffentliche Toiletten. In Eisenach sei das Projekt "Nette Toilette" aktuell im Aufbau, dort würden noch Partner gesucht, hieß es.