Wie würden Sie antworten, wenn Ihnen diese Frage gestellt wird: „Würden Sie die Aussage ‚Thüringen – Das Grüne Herz Deutschlands‘ weiterempfehlen, wenn es darum geht, für das Land zu werben?“ Falls Sie mit „ja, auf jeden Fall“ antworten oder mit „eher ja“ gehören Sie zur großen Mehrheit der Thüringer. Denn eine repräsentative Online-Befragung im Auftrag der Staatskanzlei hat ergeben, dass 56 Prozent uneingeschränkt die Frage bejahten und weitere 32 Prozent mit „eher ja“ antworteten. 1.049 Thüringer zwischen 16 und 75 Jahren waren befragt worden.