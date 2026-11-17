Wenn ein Splittdieb mit seinem Bollerwagen für Aufregung sorgt, ein vermeintlicher Mercedes in eine Polizeikontrolle gerät und ein Würdenträger mit Bischofsmütze auf einer Sänfte erscheint, dann haben in Neuhaus am Rennweg wieder die Narren das Sagen. Mit einem abwechslungsreichen Programm und dem Prinzenpaar Pia und Erik eröffnete der Neuhäuser Carnevalverein (NCV) am Samstagabend im Kulturhaus seine 55. Saison. Unter dem Motto „Im Dunkeln ist gut Schunkeln“ gab es jede Menge zu lachen, aber auch manchen nachdenklichen Seitenhieb auf die Probleme der Stadt.