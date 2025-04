Die Stadt- und Kreisbibliothek „Anna Seghers“ in Meiningen öffnete am Freitag ihre Türen für die bundesweite Nacht der Bibliotheken. Die Besucher erlebten einen Abend voller Rätsel, Kreativität und musikalischer Genussstücke. Auch in anderen Orten machten die Bibliotheken mal „Überstunden“.