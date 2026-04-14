„Aus dem Nichts“ raste sie aus, sagt ein Zeuge. „Ich weiß nicht, was das ist, wenn was bei ihr nicht läuft“, sagt eine Zeugin. Es ist eine der psychiatrischen Sachverständigen, die eine Erklärung anbietet – für die sinnfrei erscheinenden Ausfälligkeiten, Attacken, Angriffe, über die am Landgericht Meiningen verhandelt wird. Im Sicherungsverfahren soll entschieden werden, ob eine Frau aus Bad Salzungen, sie ist Ende 30, in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Dauerhaft oder für lange Zeit, mindestens bis auf Weiteres. „Sie versteht eine Situation nicht“, sagt die Sachverständige über die Frau, um die es geht. Und weil sie nicht verstehe, komme es zu einer Überreaktion. Je mehr unverständliche Situationen, umso drastischer die Reaktion.