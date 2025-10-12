Gleichwohl ist der Vorwurf, Söder verstehe seine Arbeit als One-Man-Show, weder neu noch gänzlich von der Hand zu weisen. Tatsache ist, Söder ist im Moment absolut ungefährdet an der Spitze. Tatsache ist aber auch, dass die Partei seit Söder niemanden hervorgebracht hat, dem derzeit zugetraut wird, den Franken zu beerben. Darüber spricht in der CSU niemand laut, in kleinen Runden ist es aber längst Thema.

Niemand in der CSU reicht an Söders Strahlkraft heran

Söders Strahlkraft ist innerhalb der CSU im Moment für niemand anderen auch nur ansatzweise erreichbar. Sein Glück sei es, dass es keinen zweiten Söder gebe. Ihn dafür ganz alleine verantwortlich zu machen, greift aber zu kurz. Zwar habe Söder auch dazu beigetragen, dass ihm niemand gefährlich werden könne, heißt es. Wahr ist aber auch, dass sich niemand in der CSU mit einem vergleichbaren Machtwillen und strategischen Denken aufdrängt.

"Es gibt keine Revolutionsführer", fasst es ein Parteivorstandsmitglied zusammen. Die nächsten Gradmesser für Söder sind dessen Wiederwahl auf dem CSU-Parteitag Mitte Dezember und die Kommunalwahl im Frühjahr 2026. Die Söder-Dämmerung hat noch nicht begonnen.